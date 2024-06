CdS – Hermoso vuole Conte, lo spagnolo ha tutte le caratteristiche che servono al Napoli: ecco quali

Da giorni circolano notizie che confermano l’interessamento del Napoli nei confronti dell’ormai ex Atletico Madrid: Mario Hermoso.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela la volontà del difensore spagnolo di essere allenato da Antonio Conte durante questa sua nuova avventura al Napoli: “Come conferma la trattativa per Hermoso dell’Atletico: il difensore mancino è in cima alla lista dei rinforzi per il reparto arretrato, però ha un ingaggio pesante e il Napoli vuole ancora ragionarci su. Lui, Hermoso, sarebbe felice di vivere una nuova esperienza in Italia e di poter essere allenato da un top coach come Conte. Può giocare da braccetto mancino o da centrale, sa avviare l’azione e dettare i tempi dell’uscita dal basso, ha un buon feeling con il gol e un’importante esperienza internazionale. Insomma, ha tutto ciò che serve per aiutare il Napoli a tornare una squadra quadrata, organizzata e difficile da sorprendere”.