L’Equipe – Il Tottenham ha rifiutato un’offerta del Napoli per Ndombele, ecco perché

Secondo il noto quotidiano sportivo francese “L’Equipe“, il Tottenham ha rifiutato un’offerta del Napoli per Ndombele. Gli azzurri, dopo la buona stagione in prestito del centrocampista, erano infatti disposti a riscattarlo ma l’accordo non è arrivato per due principali motivi.

Anzitutto, la richiesta degli Spurs era di 30 mln, mentre la proposta di De Laurentiis è stata di circa 20. Il principale motivo è però un altro: il nuovo tecnico del Tottenham Ange Postecoglou è un suo estimatore e vorrebbe dargli fiducia, sperando in una sua rinascita.