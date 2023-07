Secondo quanto riporta sul suo profilo social Nicolò Schira, Diego Demme ha raggiunto un accordo di massima con l’Hertha Berlino per un contratto fino al 2026 con opzione per il 2027. Il centrocampista ha un contratto con il Napoli fino al 2024 a 3,3 milioni di euro di stipendio e gli azzurri non vogliono cederlo senza un indennizzo importante.