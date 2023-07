Come riporta il Corriere dello Sport, La Lazio valuta due alternative a Berardi del Sassuolo. La prima è Riccardo Orsolini, per il quale è stata presentata un’offerta da 7 milioni di euro rifiutata dal Bologna, che ne chiede 15. Infine è tornato anche il nome di Matteo Politano: piace a Sarri, ma il Napoli non pare intenzionato a cederlo.