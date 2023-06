Gianluca Di Marzio, nel corso del programma “L’originale”, ha parlato anche del futuro di un alfiere centrale nello schema del Napoli, del capocannoniere: stiamo parlando di Victor Osimhen.

Per Di Marzio, la situazione su Osimhen è chiara e per lui sarà un’estate calda:

“Su Osimhen ci sono tante sirene; in settimana, ci sarà un incontro tra il presidente De Laurentiis e l’agente di Osimhen, Roberto Calenda, per fare un po’ il punto della situazione. Il presidente De Laurentiis è stato molto chiaro nel ribadire che vuole trattenere Osimhen, ma il giocatore piace al Chelsea, al Psg, allo United, top team che potrebbero offrire 120-130 milioni, una cifra che potrebbe far vacillare il club, anche perché Osimhen ha ancora due anni di contratto, e per ora non si parla di rinnovo. ADL ha tutto il diritto di decidere di rifiutare le offerte, lo stesso Osimhen ieri è sembrato tranquillo, ma ci sono top team su di lui che potrebbero offrire cifre monstre”.

In caso di cessione di Osimhen, uno dei profili valutati è quello di Beto dell’Udinese.