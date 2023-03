L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sul calciatore del Napoli, Alessandro Zanoli, attualmente in prestito alla Sampdoria. L’ex Carpi tornerà all’ombra del Vesuvio dopo il prestito ma una possibile nuova cessione in prestito non è affatto scontata, anzi. Il terzino potrebbe continuare a giocare nella squadra di Spalletti dopo una stagione promettente in Liguria e con la Nazionale U21. I dirigenti azzurri lo hanno seguito attentamente durante tutto l’anno.