Bianchi: “Champions? Il Milan non mi preoccupa! Vi dico la mia sul Napoli”

Lo storico allenatore del primo scudetto, Ottavio Bianchi, ha rilasciato una lunga intervista a Il Roma per dire la sua sul momento di forma del Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Il Napoli ha dimostrato di essere una squadra solida anche in Europa, come evidenziato dalle partite contro Liverpool e Ajax. Per questo motivo il Milan non mi preoccupa! La loro mentalità difensiva si nota quando un giocatore perde palla, poiché tutti gli altri si muovono immediatamente per coprire gli spazi vuoti. In fase di possesso, il Napoli consente di esprimere la mentalità offensiva e valorizzare le qualità individuali attraverso un gioco collettivo.

Questa squadra è impeccabile in ogni sua parte. In passato, gli esperti di questo sport suggerivano di mettere la base della squadra il più in alto possibile per permettere ai solisti di distinguersi ed è proprio quello che accade oggi nella squadra di Spalletti“.