Attendendo il ritorno in campo e attualmente in ritiro in Turchia, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino tre possibili acquisti per rinforzare la difesa. Tutti e tre molto giovani, sono tra gli esclusi di questo mondiale:

Benoit Badiashile, difensore centrale francese del Monaco, 2001

Antonio Silva, difensore centrale portoghese del Benfica, 2003

Enzo Ebosse, difensore centrale camerunense dell’Udinese, 1999