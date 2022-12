El Pampa Sosa si sbilancia:”Il Napoli ha il migliore calciatore d’Europa! Se guardo la classifica, sono molto sereno…”

El Pampa Sosa, ex attaccante del Napoli ha parlato così ai microfoni di Vikonos Radio:

“Il Napoli? Il ritiro in Turchia è totalmente diverso, per fortuna in questo periodo dell’anno non succederà mai più. Questo ritiro servirà a ripartire bene, in attesa del rientro dei giocatori dal Mondiale, e a tal proposito faccio un grande in bocca al lupo a Kim contro il Brasile e soprattutto a Zielinski, la sua Polonia affronta la Francia, il Napoli dovrà rimettere un po’ a posto le cose in difesa ma se poi vedo la classifica e penso al +8 sul Milan, + 10 sulla Juve, + 11 sull’Inter mi sento molto sereno”.

“La cosa più importante è che Kvara si sia allenato insieme ai compagni. Se il miglior giocatore d’Europa sta bene questa è la notizia più importante, lui ha avuto problemi alla schiena ed è giusto si sia fermato di più. Se curi bene la lombalgia puoi avere fastidi agli adduttori, che a lungo andare possono anche portare alla pubalgia. Con Kvara al top il Napoli, che comunque in tre gare ha fatto nove punti senza di lui, recupera il 60-70% dell’imprevedibilità di squadra.”