Nelle ultime ore di mercato è balzata all’orecchio una nuova voce di mercato per Adam Ounas. Come riportato nell’edizione odierna, Gianluca Di Marzio ha segnalato l’interessa da parte del Lille per il franco-algerino. A Napoli è ovvio che non trovi spazio soprattutto dopo la conferma di Alessandro Zerbin e l’acquisto di Kvaratskhelia. Dopo tante annate da seconda linea potrebbe lasciare e tornare nella sua patria calcistica. In Francia ha già giocato con il Bordeaux, squadra da cui venne prelevato dal Napoli, e con il Nizza. Si attendono ulteriori offerte da parte dei francesi