Dopo la presentazione del PSG a Fabian Ruiz, lo spagnolo ha rilasciato la sua prima intervista da neo acquisto parigino. L’ex Napoli ha infatti detto: ” Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura in questo Paese. Sono anche molto fiero di me. Sono entrato in una delle squadre più blasonate del panorama calcistico europeo con i migliori talenti al mondo. Sarà stimolante e divertente dare il massimo per giocare il più possibile. Sto tranquillo perché so di avere i migliori al mio fianco ma allo stesso tempo è una sfida per me poiché con giocatori simili ti devi impegnare tantissimo per avere spazio. Il fatto che dovrò dividere lo spogliatoio con gente simile mi mette i brividi. Ora sto in fermento per l’inizio, spero arrivi presto. Quando ho saputo che il PSG mi cercava ho sempre sperato in un accordo tra le parti. Sono stato fortunato un anno fa perché ho giocato al Parco dei Principi, adesso voglio farlo da parigino e non da avversario. Il mio sogno è vincere quanti più trofei con questa maglia gloriosa. I valori che mi hanno portato fin qui sono stati il sacrificio, la mentalità e il lavoro. Concludo con un fantastico Allez Paris!” Una voglia matta di ripartire altrove e ora è stato accontentato, tante ambizioni per lo spagnolo con la nuova casacca