Anche SportMediaset fa il punto sulla suggestione che accosta Cristiano Ronaldo al Napoli, dietro la regia di Jorge Mendes, il potente agente. Queste le parole dell’esperto Daniele Miceli:

“Allora, dobbiamo partire dalla smentita dell’agente di Osimhen, ed è vero che lo United non ha presentato offerte per Osimhen al Napoli e allo stesso giocatore. Ma Mendes è in pressing sul Napoli per portare Ronaldo: al momento, le condizioni affinché Ronaldo vada al Napoli sono due. Serve un’offerta fuori mercato per l’attaccante nigeriano, anche superiore ai 100 milioni, e questo perché il Napoli ha il suo attaccante e serve un’offerta indecente per privarsene; poi occorre che Ronaldo vada in prestito al Napoli con pagamento dell’ingaggio in gran parte sostenuto dagli inglesi. Questa è l’unica strada, altrimenti l’operazione Ronaldo salta del tutto”.

Fonte: SportMediaset.