Vincenzo Italiano, il tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa oggi e ha introdotto la sfida che giocherà con il Napoli. Italiano ha detto come stanno i suoi dopo la gara con il Twente e poi ha detto la sua sul Napoli di quest’anno. Le sue parole:

“C’è grande gioia e soddisfazione per quello ottenuto contro il Twente, era una missione che volevamo, l’abbiamo compiuta e siamo orgogliosi. Abbiamo concluso quanto fatto lo scorso anno, siamo contenti e felici di questi gironi. Noi abbiamo sprecato tantissime energie; il ritiro e l’inizio della stagione erano in funzione di questa qualificazione. Siamo stati premiati e ora si riparte, contro una delle squadre più forti del campionato. Speriamo, in un solo allenamento, di aver fatto le cose bene”.

Sulle indisponibilità:

“Ci sono difficoltà e dobbiamo gestirle: vi lascio immaginare che significhi tornare alle 4 del mattino il venerdì e dover giocare di nuovo la domenica. Se i ragazzi non sono coinvolti nel cammino, diventa complicato preparare le partite. Non avremo Gonzalez e Duncan, e c’è anche qualche acciaccato”.

Sul Napoli:

“Le qualità di Kvara sono davvero da campione: fa goal di testa, di destro e di sinistro. Gran bel giocatore, complimenti al Napoli perché mette in monstra un pezzo di grande valore. Lui, Osimhen, Lozano, Zielinski, Anguissa sono forti, ma anche tutti gli altri… Dobbiamo essere molto più bravi in questi casi, spesso quando si accende l’interruttore ci riusciamo. Trovarli qui in queste condizioni per il secondo anno ha anche un pizzico di malasorte… Vediamo poi cosa potremo proporre, ma se facciamo esaltare le loro qualità e ci snaturiamo, roviniamo tutto. Deve crescere l’attenzione, contro i fenomeni devi ragionare da fenomeno”.