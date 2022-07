Giacomo Raspadori è uno dei nomi più caldi del momento per l’attacco del Napoli. A proposito del giocatore del Sassuolo, ha parlato Paolo Venerato, giornalista della RAI.

“Il Sassuolo non vuole cedere Raspadori. Il Napoli non ha alcuna chance di ingaggiarlo!” Queste sono le parole che mandano in fuorigioco la società di De Laurentiis.