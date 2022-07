In un mondo sempre più social e tecnologico è importante tenere conto dell’impatto sui profili ufficiali oltre ai patrimoni economici. La decisione drastica di tagliare le gambe ad un Napoli, che aveva toccato cime importanti, ha avuto i suoi effetti negativi. Le cessioni illustri di figli di Napoli come Ospina, Insigne, Mertens e Koulibaly ha messo in grave rischio il marchio azzurro. L’idea della dirigenza è quella di abbattere il muro del monte ingaggi, molto cresciuto negli ultimi anni. Ospina era seguito dall’America alla Cina, Insigne aveva conquistato il titolo di campione d’Europa, Mertens era l’uomo della tenacia e della costanza, esploso in età leggermente avanzata, ha scritto una pagina indelebile. Infine Koulibaly, una persona di cuore, amato da tutti. Sempre composto e gentile, con grandi valori al di fuori dal calcio oltre alle doti professionistiche invidiabili. Perdendo questi muri portanti, i partenopei, non smarriscono solo punti fondamentali nello scacchiere di Spalletti, ma rimangono privi di cavalli vincenti sui social. Questo ci fa capire un’involuzione sul messaggio azzurro nel mondo.