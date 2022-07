Sconcerti: “Mertens è la soluzione ideale per il Napoli! Su Kvara e Kim dico questo”

Il noto giornalista e direttore, Mario Sconcerti, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla situazione legata a Dries Mertens e non solo. Queste le sue parole: “Kvaratskhelia è uno di quei fantasisti giovani e di belle speranze. Il colpo sotto nell’ultima amichevole ha dato dimostrazione di essere un calciatore molto attento e preparato. Il campionato da cui proviene, però, è paragonabile alla Primavera italiana ed è per questo che non mi aspetto un contributo immediato da parte sua. Di Kim ne sento parlare un gran bene! I coreani sono ragazzi carismatici e molto dediti al lavoro, saprà ambientarsi subito. Certo è però che viene per sostituire Koulibaly, non il più facile dei compiti se volessimo usare un eufemismo.

Mertens farebbe proprio al caso del Napoli, soprattutto in questo momento! Sarebbe una bella gioia per la piazza e non solo. Il belga sa svariare in diverse zone del campo e sarebbe una pedina importante per l’attacco di Spalletti. Si dice che l’allenatore si sia una della causa del suo mancato rinnovo, dal mio punto di vista, però, il toscano non sarebbe in grado di spezzare un legame così profondo tra il calciatore e la città di Napoli“.