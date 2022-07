Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è arrivato a Dimaro da due giorni, ma per il momento il presidente è rimasto in hotel e non è mai uscito dalla propria stanza, neanche per seguire gli allenamenti della squadra.

Il presidente del Napoli sta lavorando per il futuro e proprio nelle sue stanze sta operando sul mercato, cercando di definire i colpi per la prossima stagione.

Uno di questi colpi è in chiusura: il rinnovo di Meret. Il presidente sta operando gli ultimi dettagli per poi proporre il rinnovo al portiere a Castel di Sangro; al momento, la pista Sirigu come secondo è proibitiva, in quanto chiede un annuale da 2milioni.

Fonte: Il Mattino.