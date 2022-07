Il Roma – Olivera e Juan Jesus tornano in gruppo. Questa sera presentazione della squadra

L’edizione odierna de Il Roma ha fatto il punto sulla situazione del Napoli nel ritiro di Dimaro. Secondo il quotidiano De Laurentiis c’ è, ma non si vede. A un giorno dal suo arrivo a Dimaro, ancora nessuna traccia del patron azzurro. Ieri non ha assistito ai due allenamenti, e non si è visto neanche la sera in piazza per lo show musicale di “Made in Sud”. Il patron opera dall’ Hotel Rosatti sul mercato, e si prepara a ricevere l’ agente di Politano, arrivato ieri in Trentino e che chiederà la cessione. Questa sera alle 21 la presentazione della squadra nella piazza di Dimaro. È possibile che sia presente anche il patron azzurro. Intanto, sono tornati ad allenarsi sia Mathias Olivera che Juam Jesus. L’ uruguaiano dovrebbe aver smaltito i problemi fisici, e potrebbe giocare col Perugia. Il difensore è tornato dal Brasile dopo la nascita della figlia Maia. Anche lui dovrebbe scendere in campo domani contro il Verona. Spalletti ha fatto un lavoro di scarico e atletico al mattino. Nel pomeriggio esercizi tecnici e partitella a metà campo.