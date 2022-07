L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta i contatti tra Giuntoli e Ramadani, non per Koulibaly ma per Nikola Milenkovic.

Tra vari contatti si è inteso che il serbo non gradirebbe la destinazione, per questo motivo il Napoli sta cercando altri sostituti per rimpiazzare il senegalese. Ecco le parole del quotidiano sportivo:

“Il ds Giuntoli ha già chiesto a Ramadani info e disponibilità del giocatore ma la risposta è stata freddina”.