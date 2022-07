SportMediaset ha fatto il punto sulla situazione di Kalidou Koulibaly; la situazione è molto calda e nei prossimi giorni ci potrebbero essere degli sviluppi decisivi.

Questo lo scenario descritto da Carlo Landoni a Sportmediaset:

“Il presidente De Laurentiis arriverà a Dimaro tra lunedì e martedì, i giorni in cui arriveranno anche KK e gli altri nazionali. In questi giorni ADL ha parlato con Ramadani e l’agente ha comunicato il no al rinnovo di contratto a 6 milioni e l’intenzione del giocatore di andare via; settimana prossima ci sarà un incontro tra De Laurentiis e Koulibaly e il presidente cercherà di convincere il giocatore a rinnovare. Se non dovesse accadere ciò, ci sono due scenari: o il difensore resta a 0 e va via il prossimo anno, oppure andrà via ad un club estero per un’offerta congrua. Ma attenzione, Barcellona e Chelsea cercheranno di prendere prima Koundè dal Siviglia; Koulibaly rappresenta la seconda opzione”.

Fonte: SportMediaset.