Fabian Ruiz è un giocatore che Spalletti apprezza e anche molto; il tecnico ha reso Fabian un tuttocampista capace di disegnare calcio con quel magico piede sinistro che ha.

Ma, anche il futuro dello spagnolo è in bilico e la volontà del giocatore è quello di lasciare Napoli e non rinnovare: a queste intenzioni la società ha risposto in maniera netta.

A Dimaro, nelle scorse ore, Giuntoli ha incontrato il giocatore e gli ha ribadito che se non c’è l’intenzione di rinnovare, o si porta un’offerta congrua per cederlo o si finisce ai margini, come accadde a Milik. Il Napoli valuterà offerte da 20 milioni.

Fonte: Il Mattino.