Il Napoli ha scelto di affidare il futuro della propria porta nelle mani di Alex Meret. Proprio in virtù di questa decisione, però, la società deve attivarsi per rinnovare il contratto dell’estremo difensore, e secondo quanto riportato da Sportitalia ci sono dialoghi in corso per arrivare ad una conclusione. Ma le pretendenti per il portiere ex Udinese non hanno mollato del tutto la presa, e dunque sullo sfondo ci sarebbe la Fiorentina che segue la vicenda con interesse.