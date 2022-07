Il discorso rinnovo in casa Napoli ultimamente sta prendendo una piega perticolare. Tanti i giocatori con i quali non è arrivato l’accordo: Meret, Ospina, Koulibaly, Mertens e Fabian. Mentre per altri c’è la volontà di entrambe le parti di continuare insieme ad esempio Juan Jesus. Il reparto difensivo del Napoli si può contare su una mano; Juan Jesus ha rinnovato, Luperto è rientrato dal prestito, Koulibaly ha il contratto in scadenza nel 2023 e poi c’è Rrahmani. Proprio per il difensore kosovaro, la dirigenza azzurra ha voluto fare uno sforzo perché nella stagione passata ha avuto un grande impatto sotto la guida di Spalletti. Con Gattuso era sembrato un flop a pieni voti poi però è cresciuto tantissimo e si è tolto anche più di una volta lo sfizio del gol, talvolta con timbri importanti. Aspettando i possibili colpi della retroguardia, il Napoli si gode l’ex Verona prolungando il contratto. Questo è quello riportato da Radio Kiss Kiss.