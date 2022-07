“Ciro” Mertens è svincolato dal Napoli dallo scorso 30 giugno. Attualmente si gode il periodo di vacanza insieme alla famiglia in Spagna, ad Ibiza, ma non si ferma neanche nel periodo di ferie. Sì perché il belga non vuole farsi trovare fuori forma e si sta allenando costantemente aspettando un possibile nuovo contratto con il Napoli o, se non dovesse arrivare con i partenopei, con qualche altra squadra. Importantissimo l’avvistamento dei suoi agenti a Marsiglia. Il suo entourage non si fida della parola di De Laurentiis e non vuole lasciare senza una squadra il numero 14. Dopo i no alla Lazio e all’offerta dal Messico, il Marsiglia sembra essere la soluzione migliore per lo scugnizzo ex Psv. Un elemento che potrebbe spostare l’ago della bilancia è la presenza di Milik nella squadra francese. D’altronde il Marsiglia è pronto ad utilizzare l’attaccante polacco, oltre per i gol, anche per l’arrivo del tuttofare Dries Mertens, il quale a malincuore è preparato a lasciarsi Napoli alle spalle. Questo quello dichiarato dal sito Footmercato.