Oggi La Gazzetta dello Sport scrive del possibile rinnovo di Alex Meret, che per firmare avrebbe chiesto di sentirsi importante per il Napoli:

“Il tira e molla non è più gradito, Alex ha bisogno di sentirsi di sentirsi importante e per questo ha chiesto al Napoli la certezza del ruolo da titolare per firmare il rinnovo. Ma la trattativa è in una fase di stallo: non è un problema economico, ma di progettualità. Senza rinnovo andrà via, ma De Laurentiis vuole 25 milioni”.