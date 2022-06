Il Mattino: il Napoli piomba su Casale del Verona, può essere il jolly difensivo

Oggi Il Mattino scrive dell’interesse del Napoli, e di De Laurentiis, per Nicolò Casale, difensore attualmente in forza all’Hellas Verona:

“Motivo per cui il patron De Laurentiis ha virato su Casale del Verona. E l’ Hellas, peraltro primo avversario nella prossima serie A, ha aperto all’ipotesi del prestito con riscatto facoltativo, valutando il calciatore attorno ai 10 milioni di euro. I nuovi rinforzi del Napoli arriveranno solo così. […] Ma serve che l’operazione sia low cost: Lazio e Napoli sono in corsa, ma De Laurentiis è in pressing con l’Hellas. Casale sarebbe l’ideale, anche perché ha le caratteristiche per poter essere un jolly difensivo. Come Juan Jesus. I tempi, in questi casi, non sono mai brevi. E il Napoli non ha fretta: il quarto difensore può arrivare anche ad agosto”.