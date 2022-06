Dalla Spagna – Il primo obiettivo del Barcellona per la difesa non é Koulibaly

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe individuato in Jules Koundé il primo obiettivo per la difesa. Sembra infatti che i blaugrana puntino più sul giovane difensore francese del Siviglia che su Kalidou Koulibaly. Al momento il senegalese sembra essere la terza scelta nella lista del club catalano dopo Badiashile. L’addio per il numero 26 sembra lontano, ma nel corso dei prossimi mesi potrebbe arrivare qualche offerta dalla Francia, sponda PSG o dalla Juventus, che vorrebbe portare il centrale a Torino.