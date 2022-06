Intermediario Mertens: “Un club messicano disposto a offrirgli un contratto importante”

Nel corso di Radio Punto Nuovo é intervenuto l’intermediario Alessandro Monfrecola. Agente di mercato e intermediario per il Messico ha parlato di Lozano e del futuro di Dries Mertens, rivelando che ci sia stata per lui una bella offerta da un club messicano. Queste le parole riguardo l’offerta al belga e la sua risposta: “Ho avuto il mandato da un club messicano di fare un’offerta a Merttens di 4-5 milioni, ma lui non si é voluto neanche sedere a parlare, ama troppo Napoli per andare via“.