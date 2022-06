Il Real Madrid e Carlo Ancelotti vogliono rimanere sulla cresta dell’onda per molto tempo e cercano di rafforzarsi sempre di più. Il tecnico italiano ha già ricevuto il primo regalo, oggi ufficializzato, Tchouaméni, ma desidera altri colpi per rendere più corposa la sua rosa. L’allenatore record ha chiesto a Florentino Perez anche Fabian Ruiz. Il calciatore spagnolo è in scadenza nel 2023 con il club partenopeo ed è attratto da un ritorno in patria. Il Barcellona è oramai lontano da quest’ultimo, mentre per Ruiz le squadre inglesi rappresentano una ruota di scorta, un salvagente a cui aggrapparsi in caso non arrivassero concrete opportunità dalla Spagna. I Blancos restano vivi sull’affare. C’è un curioso indizio che alimenta la trattativa, ovvero una foto della compagna di Fabian, che rende nota la presenza dell’ex Betis al matrimonio di Davide Ancelotti. Non un elemento stravolgente, ma comunque un dato, il quale ci fa capire la stima della famiglia Ancelotti nel centrocampista