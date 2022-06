L’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina del Valencia ha stuzzicato diversi tasselli del Napoli. Oltre ai nomi di: Ospina per la porta, Demme per il centrocampo, Politano e Mertens per l’attacco, la dirigenza dei “pipistrelli” si catapulta sull’ennesimo elemento azzurro. Stavolta parliamo di Hirving Lozano. Il messicano non ha vissuto la sua migliore annata lo scorso anno, non un gran feeling con le idee spallettiane. Per questi motivi un suo addio non è remotissimo. Il Napoli ci punta, questo è chiaro, vista la cifra dovuta sborsare da ADL per regalarlo ad Ancelotti, ben 40 milioni più bonus. Dalla Spagna, però, giungono conferme dalla testata spagnola, En Cancha, di un forte interessamento del Valencia. Per accontentare il nuovo allenatore, i Murcielagos, partirebbero da una base di 35 milioni, per cercare di convincere il patron azzurro, al giocatore andrebbero invece, 4 milioni all’anno, stessa cifra che percepisce a Napoli.