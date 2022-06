Gazzetta: Napoli irritato con Fabian, potrebbe finire ai margini del progetto

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive del continuo rifiuto al rinnovo di Fabian Ruiz, che il Napoli potrebbe decidere di mettere fuori rosa:

“Così invece rischia di diventare semplicemente un “caso”, in attesa di salutare il Napoli a partire dal primo luglio 2023. Il club azzurro gli ha proposto un rinnovo con clausola così da invogliarlo a firmare il prolungamento ma lo spagnolo – a quanto pare – non ne vuole sapere e il Napoli si è irritato facendo intendere che Fabian potrebbe addirittura finire ai margini del progetto tecnico di Spalletti. Solo ipotesi per il momento perché poi – con buona pace di tutti – potrebbe spuntare all’improvviso un acquirente magari proprio dalla Liga (Real o Atletico) disposto a riportare Ruiz in patria alla modica cifra di 30 milioni”.