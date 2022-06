Gazzetta: il Napoli sta pensando di alzare l’offerta per il rinnovo di Koulibaly

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive del caso relativo al rinnovo di Kalidou Koulibaly, in scadenza con il Napoli nel 2023:

“Qualcosa nelle ultime ore sta cambiando negli orientamenti delle parti in causa, comprese le società che hanno manifestato il loro interesse nei confronti del senegalese, vale a dire Psg, Chelsea e soprattutto Barcellona. Il Napoli, però, sta sentendo forte la pressione della piazza e, dopo aver già portato a termine una cospicua riduzione del proprio monte ingaggi, valuta la possibilità di alzare l’ultima offerta formulata al proprio capitano in pectore (che si aggira sui 3,5 milioni di euro più bonus). Dal canto suo, Koulibaly intende firmare l’ ultimo contratto importante della sua carriera e non vuole soltanto continuare a guadagnare le cifre che ha dimostrato di meritare ma vuole, soprattutto, anche provare a vincere qualcosa di significativo”.