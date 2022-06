Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha fatto il punto sugli obiettivi a cui Giuntoli sta lavorando per rinforzare la rosa di Spalletti, in vista della stagione che vedrà il ritorno in Champions.

In particolare, Ceccarini ha chiarito che sicuramente uno tra Politano e Ounas andrà via, e, al momento, il sostituto sarà Deulofeu.

Mentre, per la difesa, il Napoli è a un passo dal definire l’accordo con Ostigard del Brighton, l’anno scorso in prestito al Genoa.

Fonte: TMW.