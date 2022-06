Cristiano Giuntoli è alla ricerca di una soluzione per risolvere la grana Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo che potrebbe andar via, dato che ha ancora un anno di contratto con il Napoli, e il club non lo vuole perdere a 0.

Al momento, il rinnovo è in una fase di stallo, anzi la trattativa per il rinnovo è già conclusa, in quanto il giocatore ha rifiutato l’offerta di rinnovo fino al 2024 con inserimento di una clausola da 30 milioni.

Fabian piace e tanto all’Atletico Madrid, che ha De Paul che è un pallino di Giuntoli sin da quando giocava nell’Udinese; chissà che non si possa imbastire una trattativa o uno scambio tra questi due giocatori.

Fonte: Tuttosport.