Nicolò Schira, giornalista de La Stampa ed esperto di mercato, ha parlato del mercato del Napoli, in particolare della situazione dei portieri del Napoli.

In particolare, Schiira ha parlato del futuro di Ospina, portiere titolare del Napoli: per Schira, il futuro di Ospina è lontano da Napoli per due motivi.

Infatti, c’è forbice tra distanza ed offerta, dato che Ospina chiede un triennale a 3 milioni, mentre il Napoli offre un biennale a 2 milioni.

