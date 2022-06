AS – Fabian, si allontana il ritorno a casa: “Difficile torni in Spagna durante questa sessione di mercato…”

Jorge Garcia, giornalista di As, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli per parlare del futuro di Fabian Ruiz, del quale si parla tanto negli ultimi giorni come possibile profilo in uscita dal Napoli:

“L’Atletico era sicuramente interessato in passato, ma ora il giocatore in pole position per lo stesso ruolo è Soler del Valencia. C’è un ottimo rapporto tra i club, è una situazione da monitorare. In passato anche il Real era interessato a Fabian, ma stanno già facendo altri investimenti e non sono tanto sicuro del suo ritorno in Spagna in questa stagione”.