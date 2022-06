Adam Ounas, giocatore offensivo del Napoli, potrebbe cambiare aria: quest’anno, nonostante le ottime premesse che c’erano dal ritiro, non è riuscito ad imporsi, anzi ha trovato sempre meno spazio nello scacchiere tattico di Spalletti.

Il futuro dell’algerino, come detto, potrebbe essere lontano da Napoli, ma non dalla Serie A: Galliani, infatti, lo vorrebbe al Monza e il suo acquisto potrebbe far felice Stroppa, che lo ha allenato per un mese a Crotone e che lo rivorrebbe.

Nei prossimi giorni, potrebbe esserci già l’affondo decisivo.

Fonte: Gazzetta dello Sport.