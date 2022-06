Ospina e Mertens, due dei leader di questa squadra, sono in scadenza e il loro rispettivo futuro è ancora in divenire, se non qualcosa di più; infatti, la società deve ancora ricevere una risposta dai due.

Sky ha provato a fare il punto su queste due trattative, su cui anche Spalletti si è espresso, chiedendone la riconferma a gran voce: per quanto riguarda Ospina, il Napoli attende ancora una risposta, essendo conscio che il suo futuro avrà un impatto anche su quello di Meret.

Mentre, per Ciro Mertens, il punto focale è la continuità tecnica: infatti, lui vorrebbe restare a Napoli, ma potrebbe non essere più soddisfatto del ruolo di vice Osimhen, mentre alla Lazio, Sarri potrebbe fare in modo di far coesistere lui e Immobile.

Sono attese delle novità importanti( decisive, per meglio dire) nei prossimi giorni.