L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul futuro di Matteo Politano. Secondo il quotidiano in uscita c’è anche l’interesse del Valencia di Gattuso per Politano. Il club spagnolo ha in mente di presentare una proposta di 12 milioni di euro alla società di De Laurentiis. Se dovesse partire, Bernardeschi a parametro zero è il nome più concreto per andare a completare il pacchetto di esterni d’attacco del club azzurro.