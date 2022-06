Per il mercato estivo Gennaro Gattuso, ex allenatore del Napoli e attuale allenatore del Valencia, vorrebbe dei rinforzi per il club spagnolo.

Il primo nome sarebbe quello di Tiémoué Bakayoko, ex centrocampista del Napoli attualmente al Milan ma di proprietà del Chelsea, già allenato da Gattuso. Oltre a lui, l’ex tecnico azzurro avrebbe nel mirino anche altri tre giocatori del Napoli: primo fra tutti Dries Mertens, seguito da Diego Demme e Piotr Zielinski.

Al momento, però, il tecnico calabrese si accontenterebbe del suo pupillo Bakayoko, ma la volontà di tornare ad allenare Mertens, Demme e Zielinski resta comunque forte.