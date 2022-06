Repubblica: ADL valuta Zielinski 60 mln, lo scambio con Luis Alberto è quasi impossibile

Oggi La Repubblica scrive del futuro di Piotr Zielinski. Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile scambio con la Lazio per Luis Alberto:

“A proposito di centrocampo, sull’asse Roma- Napoli si parla di un possibile scambio Luis Alberto-Zielinski, con il polacco che avrebbe chiuso il proprio ciclo in azzurro. I tifosi sognano, ma è un’operazione complicatissima. Per età (lo spagnolo ha due anni in più), differenza d’ingaggio (Zielinski prende 4,2 milioni netti ora, un trasferimento comporterebbe un cospicuo aumento) e di valutazione (De Laurentiis lo valuta 60 milioni), difficilissimo arrivare a un accordo”.