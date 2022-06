Oggi La Repubblica scrive della volontà di Luciano Spalletti di confermare Ospina, che è in trattativa con il Napoli per rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno:

“Tutto dipende da Ospina che ha preso tempo ma nei prossimi giorni scioglierà le riserve. Spalletti tifa per la conferma del numero uno colombiano: è uno dei leader della difesa e garantisce affidabilità pure nella costruzione del gioco del basso. Ha stravinto il duello con Meret e quindi l’ allenatore non vorrebbe perderlo”.