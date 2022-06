A Radio Kiss Kiss Napoli, nella trasmissione Radio Goal, ha lasciato importanti dichiarazioni, Niccolò Ceccarini. L’esperto giornalista di calciomercato ha parlato di due temi importanti riguardanti il mercato azzurro dicendo: “ Per Mertens manca almeno un’ulteriore settimana. Dopodiché la firma per l’estensione del contratto, a cifre più contenute, potrebbe essere più vicina. Bisogna però prestare molta attenzione a tanti dettagli.” Ceccarini non è sicuro che il belga continuerà la sua storia romantica con i partenopei, ma non vuole essere nemmeno troppo negativo. Ha anche aggiunto un commento su Leo Ostigard:“Sicuramente il ragazzo ex Genoa è un pallino estivo di Giuntoli e della dirigenza. Potrebbe arrivare indubbiamente come quarto centrale con una formula di prestito con diritto di riscatto.”