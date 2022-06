Nazionale – Mancini: “Preoccupato? No, i nostri avversari hanno una condizione fisica migliore”

Alla vigilia di Italia-Germania, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

“Contro l’Argentina abbiamo pagato la perdita di giocatori, uno dopo l’altro. Noi non eravamo un gruppo così enorme e gli infortuni ci hanno condizionato: l’Argentina stava meglio di noi, avevano giocatori più freschi e forse è la prima gara in tre anni e mezzo dove troviamo una squadra che ci ha messo sotto, anche se abbiamo commesso due errori sui gol nel primo tempo. Ci vuole tempo, non ci inventiamo i giocatori e sappiamo che ci sarà da soffrire abbastanza”.