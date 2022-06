Per i tifosi del Napoli sarà un’estate molto lunga, in quanto il diktat societario è che tutti sono cedibili e dunque, nessuno è sicuro di giocare nel Napoli del prossimo anno.

Dunque, anche Osimhen, il diamante grezzo di questa squadra, potrebbe partire per un’offerta milionaria a 3 cifre e in tal caso, la società già ha i piani chiari in caso il nigeriano vada in Premier.

Infatti, l’ipotetico sostituto sarebbe uno tra Broja o Scamacca, ma non è da escludere l’ipotesi che la cessione del nigeriano permetta al Napoli di tornare a un “falso nueve”; gli eventuali acquisti di Bernardeschi e Deulofeu potrebbero essere utili per giocare in quel ruolo.

Fonte: Gazzetta.