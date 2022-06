Questi giorni saranno decisivi per capire il futuro di Dries Mertens, che vorrebbe restare a Napoli fino alla fine delle carriera e per realizzare questo target è pronto ad abbassarsi il suo attuale stipendio.

Ma, l’uomo che ha reso di Mertens un goleador, Sarri, incombe e vuole cercare di portare il bomber belga con sè alla Lazio e costituire una coppia potenzialmente mortifera per le difese avversarie con Immobile.

E, l’offerta della Lazio sarebbe doppiamente vantaggiosa per il belga, non solo perché più remunerativa, ma anche più duratura, in quanto Lotito e Tare hanno messo sul piatto un biennale.

Vedremo come finirà.

