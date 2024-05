Serie A, i pronostici di Zazzaroni e Caressa su Radio Deejay

Come di consueto, il sabato mattina Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa si sfidano su Radio Deejay con i pronostici della Serie A. Ovviamente, la 37esima giornata è iniziata col pari tra Napoli e Fiorentina che i due non hanno potuto pronosticare. Clamoroso il telecronista di Sky, che vede il pari dell’Atalanta a Lecce, coi giallorossi già salvi. Zazzaroni, invece, vede il pari tra Torino e Milan. Anche su Bologna-Juventus i due non sono d’accordo.

“Lecce-Atalanta 2, Torino-Milan X, Sassuolo-Cagliari 1, Monza-Frosinone X, Udinese-Empoli 1” – ha detto Zazzaroni – “Inter-Lazio 1X, Roma-Genoa 1, Salernitana-Verona 2, Bologna-Juventus 1 sono sicurissimo”.

Poi è arrivato il turno di Caressa: “Nelle ultime giornate mi sono rilassato pensando di avere già vinto. Lecce-Atalanta X, Torino-Milan X2, Sassuolo-Cagliari 2, Monza-Frosinone X, Udinese-Empoli 1, Inter-Lazio X, Roma-Genoa 1, Salernitana-Verona 2, Bologna-Juventus X”.