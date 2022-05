UFFICIALE – Perisic lascia l’Inter e approda al Tottenham: c’è l’annuncio

Ivan Perisic non è più un calciatore dell’Inter. Confermati i rumors degli ultimi giorni, secondo cui il croato non avrebbe rinnovato il contratto in scadenza con i nerazzurri per andare altrove. E la nuova destinazione si chiama Tottenham, che ne ha annunciato l’acquisto attraverso il seguente comunicato ufficiale:

“Siamo lieti di annunciare il trasferimento di Ivan Perisic. Il nazionale croato di grande esperienza si unirà al Club il 1° luglio dopo la scadenza del suo contratto con l’Inter e ha concordato un accordo che durerà fino al 2024”.