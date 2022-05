TMW – Napoli ancora incerto sul futuro di Meret: la situazione

L’edizione odierna di Tuttomercatoweb.com, ha fatto il punto sul futuro del portiere del Napoli, Alex Meret. L’estremo difensore ex Udinese, ha un solo anno di contratto. Gli azzurri ad oggi hanno quindi due possibilità: vendere il calciatore o rinnovare il suo attuale contratto, a patto che diventi però il titolare indiscusso della squadra di Spalletti. Gli azzurri, al momento, hanno parecchi nodi da risolvere. Sono diversi i giocatori che sono in scadenza di contratto o che ci finiranno l’anno prossimi. Per questo motivo, non è ancora chiara la questione Meret. Il Napoli resta ancora abbastanza indeciso ma deve darsi una mossa visto che Ospina è già libero di firmare con un’altra squadra!