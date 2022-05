Cds- Bremer ha una clausola che fa gola a molte squadre

Secondo il Corriere dello Sport il difensore brasiliano Gleison Bremer, che nell’ultima stagione è stato nominato come miglior difensore del nostro campionato avrebbe nel proprio contratto una clausola di 15 milioni di euro. Questa clausola scatterebbe nel 2023, quando il difensore avrà un solo anno di contratto. Ci sono molte squadre di Serie A che pensano al difensore brasiliano, e tra queste troviamo l’Inter, il Napoli e la Juventus. Delle tre squadre che seguono il giocatore, quella che avrebbe avviato già i contatti con la società di Cairo è l’Inter, che sembra pronta ad offrire già ora 15 milioni per pareggiare la clausola per poi aggiungere una decina di milioni di bonus per raggiungere i 25 milioni.